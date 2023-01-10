環保署與海委會2022年起合作「海上空氣品質監測工作」，我國空氣品質監測範圍從陸域延伸至海域，目前已在淡水、台中及台南等3處海巡隊艦艇裝載空氣品質監測設備，打破空氣監測圍籬，未來新的一期「空氣污染防制方案」，並將船舶限速、岸電規範也將納入。

裝載的空氣品質監測設備可監測PM2.5、二氧化硫及二氧化氮等空氣污染物，環保署空保處處長蔡孟裕表示，海上空氣品質可用來評船舶影響，空品模式模擬結果可透過與監測資料比對，印證台灣地區空氣汙染物排放量清冊正確性，進而回饋清冊及模擬成果精進。

據最新版全國排放清冊（TEDS11.1）船舶NOx和SOx排放量分別為1萬6961公噸及8077公噸，占台灣整體排放為5.8％及12.9％，另外據研究，船舶平均船速於12節時耗能及空污排放最低，但減速達成率進港時為56％，出港時僅有43％。

蔡孟裕說，未來下一期空氣污染防制方案擬在「港區空品維護區」中納入進出港減速及岸電相關規範，以減少空污排放。