陳奕迅在新歌MV裡大秀演技。（環球音樂提供）

陳奕迅在新歌MV裡大秀演技。（環球音樂提供）

陳奕迅在新歌MV裡大秀演技。（環球音樂提供）

陳奕迅在新歌MV裡大秀演技。（環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）繼〈人啊人〉後再推出新歌〈盲婚啞嫁〉，邀請曾與他合作《短暫的婚姻》女主角蔡思韵演出MV，新歌還有一個長達15分鐘的劇場版，由他及蔡思韵、谷祖琳 、陳紫萱、 吳肇軒等一起演出穿越時空的感人微電影 。再次與蔡思韵合作，Eason發覺蔡思韵長大了不少，做戲更自然及有味道，他謙虛地說：「因為之前合作過，所以沒有感覺陌生，覺得真的挺好啊，這次大家都做得好好，就我一個演得不夠好啦」。

劇場版講述飾演攝影師的Eason，太太去世後如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容指人生如戲，劇本前世今生已定，只能順著劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」，一開始大家都互不認識，夫妻、父母兄弟姐妹都是出生前一早已幫你選定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

MV中見到他又喊又笑非常入戲，Eason表示：「我想是剪接剪得好、導演好！拍攝場地其實好多人，可能是場景搭得好、很懷舊，入鏡前就自己走到角落，試想如果一個很開心、很樂觀的伴侶離開了自己會怎樣，想著想著，到鏡頭前眼淚就自然流下了。不過說演技，我真的還有很多事情要學，還有好大進步空間。」對於這次新歌除了MV，還有一個15分鐘劇場版，十足一套微電影，Eason說：「微電影都是導演的構思，反正都拍一個故事，不如就拍多一個劇場版，「所以都拍了兩日，挺長時間，但是都很開心，有滿足感的。」