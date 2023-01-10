雲林縣去年新生兒降到3340人創歷年新低，死亡人數多達8579人創新高，一年內人口銳減6040人，全縣人口降為66萬4092人。縣長張麗善表示，縣內人口老邁、氣候變化、疫情嚴重都有相關，未來要想辦法讓年輕人多生小孩。

雲林縣5年前的出生數約4500人至4700人，2021年已降到3830人歷史新低，去年更銳減到3340人，以斗六市新生兒最多有506人，其次是全縣人口成長率最高的麥寮鄉474人、虎尾鎮有352人、西螺鎮237人。

2022年年全縣出生數最低的是褒忠鄉42人、東勢鄉58人、林內鄉78人、大埤鄉81人、水林鄉82人、台西鄉96人，共有6個鄉新生兒未達100人。

雲林縣近幾年來每年死亡人數約7000人左右，去年竟高達8579人。民政處表示，雲林縣自2008年以來，已連續15年死亡數高於出生數。

雲林縣長張麗善表示，去年死亡人數創新高與人口老邁、新冠肺炎疫情、氣候變化因素有關，最近參加公祭，聽家屬透露亡者過世前確診，類似狀況的人數偏高，她對此感到憂心，已經責成衛生局注意並分析死亡原因。

張麗善表示，提高出生率似乎並非加碼生育補助就能鼓吹得動，3C科技世界來臨後，人的想法已有很大的差異，很多年輕人覺得自己一個人過得好就好，即使結婚也希望享受兩人世界，有傳宗接代家庭倫理觀念的人愈來愈少。

她說，她除一直想怎麼減輕年輕人的負擔，也灌輸年輕人現在多生小孩未來成功機率會更大，因為生一個小孩，家庭就多一個成員，多一分才氣、多一分機會，生一個小孩就像創造一個事業一樣，每個人都可以是「人才製造機」，人才可以自己製造。