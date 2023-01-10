彭博社10日報導，印度最大財團塔塔（Tata Group）即將與台灣在印度設廠的緯創達成交易。順利的話，塔塔將接手緯創的廠房，並成為首家組裝iPhone的印度本土製造商。

據悉，塔塔要介入緯創這座廠，已相互商議長達好幾個月。同時，希望最晚在3月底之前能完成相關程序。緯創與塔塔也已討論過各種層面合作方式。目前，議題集中在塔塔要拿下這個雙方策略聯盟工廠的大部分股權上。

另外，塔塔將在緯創協助下，準備開始監管iPhone主要產線各項作業事宜。外界認為，中美關係日益緊張以及新冠疫情影響下，印度將挑戰中國大陸在全球電子組裝的主導地位。

蘋果旗下熱門電子產品iPhone，主要交給緯創與富士康等台灣製造業者來組裝。塔塔日後接手緯創的廠來製造iPhone，也代表印度的產業技術升級，對中國大陸造成不少威脅。

爆料者表示，塔塔希望最晚在3月31日之前完成盡職調查，以便讓自己旗下未掛牌的塔塔電子事業群（Tata Electronics）正式接管緯創的業務，好繼續享有印度政府所提供的各式補助。下一輪激勵政策將從4月1日開始，正好是印度新的財政年度。

若繼續符合印度政府新財年獎勵方案的話，緯創這座在印度唯一一座iPhone組裝廠，售價可望上看至少6億美元。由於這整樁交易案尚未公諸於世，故包括塔塔、緯創以及蘋果都沒有任何回應。

緯創是台灣在印度設廠的3大iPhone製造業者之一，其餘兩家分別是富士康以及和碩。iPhone生產基本上是屬薄利型的商業模式，深諳此理的緯創也把業務擴展至像是伺服器等不同領域。早在2020年7月，緯創就將中國大陸iPhone組裝廠賣給陸企立訊。

不過，就在緯創計劃退出印度iPhone製造的行列，其它台灣同業正擴大iPhone生產規模。全球最賺錢的智慧手機製者蘋果，正慢慢減少對中國大陸製造的依賴。在新冠疫情期間的中國大陸，幾次嚴格的零容忍抗疫政策，都造成全球供應鏈以及生產作業大亂過好幾次。

緯創這座即將出售，占地220萬平方英尺的印度iPhone組裝廠，位於南部第3大城邦加羅爾（Bangalore）以東約50公里處。若塔塔順利接手，將接管廠內所有8條iPhone產線，以及1萬名員工，其中也包括幾千名工程師。同時，緯創也將繼續是印度iPhone的服務夥伴。

塔塔還將在邦加羅爾其它地區，繼續招募生產iPhone零組件員工，未來塔塔也會在邦加羅爾其它地方另闢iPhone產線。同時，塔塔也宣布將在這個擁有14億人口的南亞大國開設100家蘋果專賣店，本季第1家店也計畫先在孟買揭開序幕。

擁有150年悠久歷史的塔塔集團生產項目五花八門，包括塔塔鹽巴、鋼鐵製品以及Jaguar高檔汽車等。同時，塔塔在印度也有經營航空公司以及星巴克咖啡。至於集團旗下的塔塔諮商服務公司，則是亞洲最大IT外包公司，也是印度市值最高企業之一。