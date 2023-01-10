韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)受惠疫情解峰及百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，2022年12月合併營收雙位數「雙升」，與第四季及全年合併營收全數改寫新高。展望2023年，集團積極搶攻年菜及年節伴手禮商機，並將持續積極展店、目標新展15家，挹注成長動能。

豆府公布2022年12月自結合併營收2.51億元，月增達19.15％、年增達21.66％，改寫歷史新高。使第四季合併營收6.96億元，季增1.61％、年增達15.42％，續創歷史新高。累計全年合併營收24.15億元、年增達34.49％，持續改寫新高。

截至去年底，豆府餐飲集團總店數達63家，包括「涓豆腐」22家、「北村豆腐家」17家、「韓姜熙的小廚房」11家、「飛機河粉」2家、「銅盤」1家、「姜滿堂」3家、「帕泰家」4家、「釜山宗家」1家及新品牌「阿達師五星麵舖」2家。

展望本季，為迎接春節闔家團圓除夕夜，豆府推出團圓年菜組搶占市場，並推出韓味雙饗韓式泡菜雞湯結合韓式人參雞湯的「紅白雙雞禮盒」，搶攻春節期間年節伴手禮採購潮，預計將為業績帶來正面效益。

豆府餐飲集團去年合計新展10家店、並開出1個新品牌，惟受部分品牌門市調整影響，合計僅淨增3家店。展望今年，看好國內餐飲需求強勁，集團將持續積極展店，目標新展15家店，而既有品牌均將持續維持經營，看好營運成長動能無逾。