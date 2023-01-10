從警生涯逮獲過藍元昌、薛球、陳益華等窮凶惡極匪徒的楊春鈞，即將從國道公路警察局長一職退休，但不論是出生入死的刑事與防爆工作，或是維護用路人安全及交通順暢的國道公路警察局，楊春鈞總是訂下「零事故、無傷亡」的目標，把確保同仁安全列為首位。

楊春鈞早年長期在刑事局外勤隊服務，1998年擔任負責防爆工作的偵五隊隊長時，楊曾策訂安全處理策略，目標就是零事故、無傷亡，楊春鈞自豪地表示，這個目標至今一直有達成。

楊春鈞後來在擔任偵二隊長期間，曾破獲「問路之狼」、「快遞之狼」、「腳踏車之狼」、「雨夜之狼」、「鐵窗之狼」、「美工刀之狼」等12名造成人心惶惶的重大性侵犯，確保婦幼的安全。

楊春鈞還查獲過藍元昌槍擊案，當年警匪激烈駁火的畫面至今仍深烙在他心中，此外，他還偵破薛球、陳益華強盜集團，台鐵炸彈客高寶忠案、白米炸彈客楊儒門案、匯豐銀行運鈔車強盜案等社會矚目的重大刑案，績效常在刑事局排名第一。

楊春鈞在打擊犯罪之餘，還有一個外界較不知道的愛好，就是喜歡欣賞收藏各種古玩及名家字畫，甚至達到專業鑑別的功力。楊春鈞說，他特別喜愛台灣文獻，不論是受到大陸或是日本影響的本土字畫他都會認真研究，目前已收藏約300多件作品。

楊春鈞2019年派任國道公路警察局，剛好歷經2年3起、共4名員警執勤遭撞擊身亡的案件，楊肩負提振員警士氣及保護同仁執勤安全的使命，積極投入防制交通事故工作，隔年提出「三三安全策略」，取締未繫安全帶、使用手持電子設備、載重車違規等易造成嚴重傷亡的三大治標工作，以及簡化A3事故處理程序、善用緩撞車、善用升降式輔助警示燈等預防二次事故的三大治本手段。

在楊用心推動下，2020年高速公路創下通車42年以來，年度死亡人數最低紀錄，國道警局以「擋下死神，閃過危機-預防國道二次事故」專案榮獲第4屆政府服務獎，今年再獲國家警光獎「改善交通類」績優。