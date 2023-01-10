桃園市龍潭區三坑抽水站爆管釀南桃園逾33萬戶大停水，藍營議員劍指前朝阻擋設站，前桃園市長鄭文燦在臉書發文批評是政治語言，並提出3點澄清，強調市府當然有協助、地方確實有意見，自己向來主張合作大於對立，希望未來的桃園市也要支持，「民眾要的是供水，不是政治口水！」

國民黨籍市議員黃敬平今凌晨在臉書曝市長張善政接獲他反映平鎮仍有大樓沒水，立即在午夜自行駕車前往水廠，自來水公司也向他們透露，去年就規畫要在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代40年的老舊管路，但多次拜託鄭文燦市府時的經發局卻沒下文。

鄭文燦下午指出，平鎮淨水場的主要導水幹管破裂，影響超過33萬戶桃園市民用水，他完全支持張善政領導的市府要求台水，必須妥善處理、檢討改進。他也提到，第一時間的因應，包括時時確認復水時間，或是遇到搶修困難時，如何增加人力、抽水機，加速搶修時間，同時由經發局、各區公所反應市民需求，並進一步調派水車支援供水等等，都可以讓市民朋友減少不便。

話鋒一轉鄭文燦也不滿黃敬平發言，稱議員導向因前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，「這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁！」，他也提出三點澄清。

「市府當然有協助！」鄭文燦說，台水希望在龍潭三坑設置中繼加壓站，讓供水品質更穩定，這是地方共好的事，自己領導的市府團隊也願意幫忙，2021年台水完成協議架購、取得土地後，為了啟動興建前的用地變更程序，隔年、也就是2022年就在市府協助下，辦理三場說明會，向地方鄉親說明。

鄭文燦也提到，在說明會中，在地民代跟民眾持不同意見表達反對，所以台水也希望繼續溝通。居民針對三坑加壓站有提出回饋補助的要求，同時對可能發生的噪音，以及後續對景觀的影響也提出意見。台水則表達願意進一步思考，如何與在地共融。

鄭文燦說，自己向來主張合作大於對立，所以在擔任桃園市長時，市府跟台水公司完成了很多對在地有幫助的建設工程。包括讓板新水廠供水到八德大潭淨水廠的「頂山腳加壓站」、能夠供水到復興區的三民加壓站、能夠增加供水到桃園蘆竹的桃林鐵路自來水主幹管等。只要對桃園供水能力有幫助的，都願意支持。

「民眾要的是供水，不是政治口水！」鄭文燦說，張善政市長還有很多任務要做，自己身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的一定協助，但政治口水不能掩蓋真相、也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要、也不應該的做法。