公益愛心大使鳳小岳與個案早療孩童溫馨互動。（全聯福利中心提供）

公益愛心大使鳳小岳與個案4歲璇璇拍攝代言廣告，個案贈送自製畫作。（全聯福利中心提供）

鳳小岳今擔任全聯愛心大使，為早療孩童發聲，他有個6歲兒「小木耳」，當奶爸對他不是難事，熱衷戶外活動的他喜歡帶孩子露營、親近大自然，曾帶兒子去野溪溫泉景點徒手挖溫泉，「希望用很自然的教育方式讓孩子身心靈成長。」

但孩子在家難免會滑手機、看卡通，他說和兒子有找到平衡，把事情做完就可以放鬆，也會規定孩子3C產品的使用時間，通常都在一個小時內，「在家裡也可以看書、玩玩具，他喜歡踢球，有時候也不會玩3C。」

雖然對育兒有一套，但鳳小岳認為為人父母很不容易，「我就是把爸爸媽媽帶我的那套分享給孩子，其實跟一般家長一樣。」農曆年將至，鳳小岳非常期待春節假期，有機會希望帶兒子出去玩，要出國還是國內旅行？他笑回：「還沒規劃，剩2個禮拜，我是不是太晚想這個問題了？」

這次和早療兒拍攝公益廣告，鳳小岳認為像是去探班一樣隨興，孩子們做平常的事情，不在乎有鏡頭，很願意分享，拍攝氣氛歡樂像個大家庭。鳳小岳也藉機了解第一社福基金會對早療兒的照顧很完善，孩子在基金會裡有很好的學習。他也呼籲大眾捐出零錢，一起為早療幼兒發聲。