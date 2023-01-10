瑞磁（ABC-KY，6598）受惠多元體外診斷試劑(IVD)銷量成長，2022年營收以3.9億元，改寫歷史新高，年增22％，預期2023年在診斷試劑、技術授權二大業務續成長下，營運樂觀。

營運表現耀眼的瑞磁，12月營收3,208萬元，第四季營收1.22億元，創單季歷史次高紀錄，交出季增12.7％、年增10.2％佳績；主要是該季在常規傳染病檢測需求強勁帶動下，GPP（腸胃道多元檢測試劑）、RPP（呼吸道多元檢測試劑）的需求強勁，營收年成長分別為37.7％、473.6％，足見該公司多元檢測產品正逐步取得市場份額。

瑞磁表示，全球檢測市場需求結構已經改變，將持續朝新冠病毒與其他傳染性疾病並重發展，該公司產品因兼具高通量與多元檢測技術的優勢正開始展現競爭力。 2023年除了深耕既有大型醫院與第三方實驗室市場外，也鎖定新增經銷商，以及採取與國際大廠產品進行策略性推廣方案，共同開發市場，加速提高自有品牌檢測試劑的市佔。

在技術授權業務方面，受惠寵物檢測大廠愛德士與中國麗珠試劑二大客戶需求的穩定提升，2022年來自數位生物條碼（BMB）的營收貢獻年增15％。

瑞磁指出，愛德士擴大商化應用開發，2022年第四季完成運用數位生物條碼開發糞便檢測的新項目，並陸續釋出新訂單；中國麗珠試劑在打入北京協和醫院後，目標要搶進全中國逾700家的三甲醫院，該客戶近年營收躍增速度快，有機會帶動對瑞磁BMB需求採購量的增長。

展望未來，瑞磁表示，既有體外診斷試劑與技術平台授權二大業務持續正向發展，目前在手訂單能見度佳；此外，28項真菌特異性分析試劑ASR新品也蓄勢待發，加上積極開發臨床被未滿足的檢測產品，如真菌多元檢測RUO、性傳染病多元檢測RUO、抗藥性基因檢測等，可望同步擴增MDx3000系統的應用領域，諸多疊加效應將有助進一步提升企業價值，2023年營運展望審慎樂觀。