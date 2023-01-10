周玉蔻自嗨外表年輕30歲「26腰」 王世堅再重擊：尊重70歲老太太

媒體人周玉蔻近日與民進黨議員王世堅隔空交火，王世堅說「我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」，周玉蔻自豪外表體型比王年輕30歲，腰圍只有26吋。王今天表示，不想評論她什麼，「她要在地上爬也可以」，尊重70歲的老太太的看法。

周玉蔻開轟「姐姐哈佛女人，你那來的資格跟我比格調？」王世堅今天下午說，不想評論她什麼，大家可以看她這20 年來的表現，記得大概10幾年前，還看她在謝長廷競選總部前在地上爬，不是嗎？

是否認為周沒資格批評他？王表示，她要批評、要怎樣都好，「她要在地上爬也可以」，他都尊重，當時看到的她是在地上爬。

至於周玉蔻稱自己外表體型年輕30歲，腰圍26吋，王世堅酸說，「我尊重70歲的老太太她的一些看法，我一向都是敬老尊賢」。

周玉蔻2006年代表台聯參選台北市長，不滿當時的民進黨候選人謝長廷陣營操作棄保，前往謝長廷的競選總部抗議，與總部工作人員爆發口角，更賴在地上不肯起來。