迎戰2024總統與立委選舉，國民黨今宣布發言團隊做出調整。未來4位發言人，除原發言人李明璇留任，新增已實質成媒體窗口之一的文傳會副主委林家興，與參選市議員惜敗的新北市黨部發言人蕭敬嚴，原副發言人楊智伃也升任發言人。

此外，副發言人則擴編為5人，除原副發言人周羿希（立委陳以信辦公室副主任）、郭音蘭（立委林奕華辦公室主任）留任，新增原高雄市黨部發言人呂謦煒、台中市前市長胡志強隨行秘書廖偉翔，以及台北市議員徐巧芯辦公室主任陳暉。

至於原正副發言人，只要當選或連任縣市議員者，包含原發言人張斯綱、江怡臻、白喬茵、柳采葳，原副發言人林杏兒，均調整為文傳會義務副主委。原發言人黃子哲也僅留文傳會副主委職務，免兼黨發言人。

此外，文傳會副主委也新增高票連任的台北市議員徐巧芯，新任台北市議員詹為元、新北市議員黃心華。原副主委中，已轉任公職者，如台中市新聞局長鄭照新、基隆市產發處長等則解除兼任黨職。調整後文傳會副主委人數達28人。

黨務人士表示，相關布局除要提升迎戰2024攻防戰力與機動力，也是在培養2024立委選舉與2026縣市議員選舉儲備人才。

不過也因這波發言人團重整，與2026縣市議員選舉布局連動，在徐巧芯已表態爭取黨提名參選台北市第7選區（信義松山）立委後，陳暉的人事引發聯想。

林家興表示，徐巧芯是黨籍台北市議員，跟很多黨籍市議員一樣掛文傳會副主委頭銜，以利他們上政論節目或到各地發言；陳暉過往在地方有優異表現，歡迎他加入發言人團隊，跟未來選舉沒太多關係。