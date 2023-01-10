根據往年公路總局統計，每逢中秋、元旦等重大節日，苗栗觀光人次都上看近10萬人，公路總局評估農曆春節將湧現更多人潮，尤其是泰安泡溫泉、大湖採草莓的遊客，因此公路總局10日舉行苗栗地區春節疏運措施與優惠，也傳授兩招過年不塞車採草莓的小撇步。

副縣長鄧桂菊（站立者）等人宣導春節疏運措施。（李京昇攝）

苗栗副縣長鄧桂菊與交通部公路總局第二區養護工程處副處長吳誌中、苗栗工務段長陳禎康、公路總局西濱北工處主任工程司潘客舟、公路總局新竹區監理所副所長廖謹志、苗栗監理站站長蘇淑賢及警察局交通隊長江振維等人，出席春節疏運交通疏導記者會，共同宣布疏運措施。

吳誌中、陳禎康表示，農曆春節適逢大湖草莓季，預估台3線大湖地區車潮尖峰日期為1月22日到27日，從早上10點到下午7點為止，將湧入大量車潮。因此他們也根據往年經驗，傳授大家春節採草莓不塞車的祕訣，包括「上午10點前抵達」、「早上10點以後前往公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區也有草莓園可以採」。

建議往大湖地區採草莓怕塞車的民眾，也有另外3個行車動線，分別是從國道1號苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園、從北部來可以走台3線往南到獅潭草莓園、從中南部來可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。

副縣長鄧桂菊表示，針對苗栗縣境內觀光熱門景點，包括泰安溫泉、大湖風景區、三義木雕街、勝興車站、通霄白沙屯、南庄老街等地區，苗栗縣警察局已超前部署，提出各項疏導計畫，並將在現場安排人力疏導交通，提醒民眾出門前做好行程規畫，避免路途中遇到車多壅塞情形。

苗栗監理站站長蘇淑賢指出，因新冠疫情管制措施逐漸鬆綁，今年春節又屬較長的連假假期，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現，為避免塞車，請民眾預先安排交通，多多搭乘公共運輸工具，避免交通壅塞。

另外，公路總局推出公路客運票價優惠，自1月19日0時至1月29日24時止，優惠項目包含87條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠；持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費，歡迎民眾多加利用。