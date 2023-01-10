因應行政院南部半導體材料S型廊帶目標，預計將為楠梓區等地帶來大量就業人口，高雄市交通局避免主要連接道路台17線翠華路及左楠路段交通負荷，將開闢新台17線（濱海聯外道路）分流。而開闢會影響到海軍營區、些許私人地，交通局9日起2月18日期間辦理公開展覽，2月7日上午10時於楠梓區公所7樓禮堂、下午2時整於左營區公所8樓禮堂共辦說明會，歡迎相關公民或團體到場聆聽。

高雄市近年力拚產業轉型，與行政院攜手，打造全台最大的S型廊帶科技走廊，將中油高雄煉油廠址將轉型為楠梓產業園區及循環技術暨材料創新研發專區，吸引台積電進駐設廠，預計能為當地創造許多就業機會。

為避免增加就業人口及運輸車輛將加重台17線翠華路及左楠路段道路交通負荷，交通局表示，將省道取直提高運輸效率，高市府將全線開闢新台17線作為分流替代道路來分攤台17線交通負擔。

交通局指出，新台17線分為南北兩段開闢，北段由橋頭區典昌路至楠梓區德民路，已於2022年6月完工通車，南段由德民路行經左營區中海路至介壽路口，已完成初步規畫。

交通局說，因新台17線會影響左營海軍營區，降低對營區設施之影響，中海路以北約400公尺至中海路口間原50公尺寬待開闢之都市計畫道路需變更為40公尺寬、中海路口至介壽路口間原40公尺寬待開闢之都市計畫道路需變更為30公尺寬，此外，亦配合既有南門圓環改善調整路型。而目前也與軍方協調完成。

交通局表示，為推動新台17線全線道路開闢，啟動都市計畫變更作業，於9日至2月18日期間辦理公開展覽。

公開展覽期間，高市府將於2月7日分別於上午10時整於楠梓區公所7樓禮堂，及下午2時整於左營區公所8樓禮堂共辦理2場說明會，交通局指出，因有些許私有地路寬遭到調整，將會於說明會中跟當事人說明，也歡迎相關公民或團體到場聆聽。相關資訊可至以下連結下載(http：／／urban-web.kcg.gov.tw／→「都市計畫專區」→「都市計畫公告」→選擇「公告公開展覽」)。