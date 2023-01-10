公東高工美髮科師生到聖母醫院為阿公阿嬤義剪。（公東高工提供）

公東高工美髮科師生組成的愛心義剪團，日前到聖母醫院日照中心，為阿公、阿嬤按摩、捶背、梳剪頭髮、指甲彩繪等，讓老人家們「改頭換面」迎新春，學生林浩祥說，有機會運用所學回饋社會，又能陪伴老人家，很幸福也很溫馨。

公東高工家政職群主任楊淑英表示，因疫情停辦2年的愛心義剪活動，讓師生及老人家非常期待，今天終於成行，為了服務更多弱勢與偏鄉民眾，學生運用課堂所學，用心準備，開心徒步前往聖母醫院日間照顧中心與阿公阿嬤相見歡。

也感謝業師媄髮絲M.S.A HAIR SALON髮廊〞店長及4位髮型設計師同行，每一個服務環節，用心挑選、活動設計，愛心行動獲得聖母醫院-日間照顧中心的肯定。

獲得時尚新娘化妝第一名的學生林浩祥表示，在義剪及帶動唱中，長輩及身障者，感染到師生們的熱情，現場充滿歡樂氣氛，感謝學校的規畫，老師的指導，讓自己有機會運用所學回饋社會，「溫馨陪伴是我們的幸福」。

指導老師詹淑表示，公東美髮技術科教學以實務為主，課程含美容美體實務、美髮實務、指甲彩繪等等，為銜接就業職場最後一哩路，規畫跳脫教室框架，學生運用課堂所學技能，再利用課餘加強，走入社區服務人群。

公東高工校長李恭榮指出，義剪活持續性的服務活動，只要對社會有貢獻對學生成長有幫助的，學校一定全力支持。