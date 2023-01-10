25歲的林小姐從學生時代開始，臉上、胸口、背部就會不斷冒青春痘，原以為隨著年紀增長會自行改善，沒想到不但沒有消失，還新增許多痘疤，造成她巨大的人際與心理壓力。直到今年她到新竹台大醫院生醫醫院竹北院區皮膚部門診尋求專業醫師的幫助，經過醫師診察後，給予外用藥膏、口服A酸及局部病灶內注射類固醇治療，經過治療後，困擾已久的皮膚問題終於獲得改善。

青春痘學名為痤瘡，是很常見的皮膚問題，新竹台大分院皮膚部醫師陳彥婷表示，不僅只有青少年，成人及兒童也可能會長青春痘。青春痘生成機轉和過量皮的脂線分泌、毛囊開口角化異常、皮膚發炎及痤瘡桿菌聚集有關，後續會造成毛孔阻塞與發炎，導致粉刺、丘疹、囊腫型痤瘡等表現。好發部位除了臉部以外，皮脂腺分泌旺盛的上半身如前胸、後背、上臂及臀部等部位也經常可見。

青春痘的治療藥物有很多，外用藥膏常見的有維他命A酸、杜鵑花酸、抗生素、過氧化苯甲醯等。口服藥物則包含抗生素、A酸、賀爾蒙療法等，陳彥婷提醒民眾，各種藥物的治療機轉、臨床上可能產生的副作用及使用時的注意事項都不太一樣，應在皮膚科醫師完整評估並說明後，再選擇合適的藥物治療，切勿依坊間流傳經驗或不明網路資訊，自行任意購買及使用藥物。並建議儘早就醫，以減少疤痕的產生及縮短青春痘病發的時間。

青春痘的治療除了藥物使用外，陳彥婷認為病人日常生活中的配合也很重要，除維持規律作息，避免熬夜外，清潔保養方面則建議選用低致敏性、不含酒精、不含人工香精香料、無致粉刺性的洗面乳。此外，近年新冠疫情影響下，長時間配戴口罩，使得臉部肌膚承受反覆摩擦及悶熱，此刺激易造成青春痘的發炎加重，建議適度拿下口罩透氣，讓肌膚休息。