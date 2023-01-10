南亞科(2408)周二舉行線上法說會，會議將由公司發言人李培瑛總經理主持，南亞科表示，DRAM記憶體第一季恐持續低迷，第二季仍須觀察大陸疫情、供應鏈重組、通膨等變化，不過今年下半年有機會終端庫存逐步去化、通膨影響趨緩，將有利DRAM需求回溫，其中伺服器、手機、消費性電子均可望在下半年反轉態勢。李培瑛提到，市況走疲甚至延燒兩季，公司也持續改善抵抗力跟競爭力。

整體市況來論，南亞科認為，今年第一季因俄烏戰爭、高通膨、大陸疫情影響供應鏈及大陸內需走弱、全球高利息等，導致消費者購買力下降、企業撙節支出，故全球性總體經濟走緩，DRAM記憶體持續低迷。而今年第二季起仍需觀察大陸疫情、供應鏈重組及俄烏戰爭、通膨等變化，今年下半年有機會終端庫存逐步去化、通膨影響趨緩，正向改善後，可望有利DRAM記憶體市場需求回溫。

南亞科總經理李培瑛說明，目前需求低迷，南亞科去年第四季表現不如預期，市況走弱，恐持續一季，甚至兩季，將持續觀察上述重點，以南亞科角度，公司持續改善抵抗力跟競爭力，其力來自於產品線、客戶推廣，並將新製程、新產品導入，公司也在持續努力中，希望在未來一兩年看到競爭力改善。

在供給方面，今年第一季供應商庫存持續增加，部分供應商調降資本支出、啟動產能調節及減緩製程轉進。

在需求方面，伺服器版圖，企業用雲端記憶體需求仍屬健康，然消費用雲端業者受景氣影響縮減投資；今年下半年長短料問題解除及CPU新平台、DDR5起量，有利未來伺服器DRAM需求。

手機版圖上，美韓手機廠量能持平，但短期大陸手機廠受銷貨不振而庫存仍居高；今年第二季起通膨可望趨緩及庫存水位逐步回復正常，下半年手機出貨有機會恢復正常。PC上，年出貨量持續衰退；然DRAM平均搭載量成長。

消費型電子終端產品，亦受短期電視及一般消費性電子產品銷售不佳，不過下半年有機會恢復正常；網通、工控及車用需求則相對健康。