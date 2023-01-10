中和秀朗橋北側區段徵收案區域範圍。（新北市地政局提供）

新北市中和秀朗橋北側區段開發受限於河川安全管制，1999年、2005年通過都市計畫卻始終無法執行，最終於2020年解除河川安全管制，經流標6次後，終於覓得承包工程廠商，今（10）日舉行開工動土典禮，由新北市長侯友宜親自主持。該區段開發案未來將有銜接中和成功路、新北環快的完整道路系統、景觀河廊及公園等藍帶綠廊，更有完備的消防設施進駐，總開發面積4.26公頃，將提供2.1公頃的公共設施用地，總經費約3億3030萬元，預計2024年底完工。

侯友宜表示，秀朗橋北側的區段徵收大家努力了23年，今天正式開工動土，面積4.26公頃串連起秀朗橋到永和，也銜接中和的成功路跟環河東路，讓這塊寶地我們用低衝擊的方式讓環境優化，讓新的防洪疏濬能夠更現代化，重新建構新的都市樣貌，也建構消防局體系的救災辦公大樓，做好秀朗區的防救災任務，我們期待2024年完成。

中和秀朗橋北側區段開發完工預想圖。（新北市地政局提供）

侯友宜主持開工動土典禮。（王揚傑攝）

地政局長汪禮國簡報中指出，秀北開發延宕了20多年，歷經多任市長卻未曾解決，全案範圍最終於2020年解除河川安全管制區域，東以新北環河快速道路為界，西以成功路97巷及環河東路四段為界，北以環河東路四段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將重新整理地形地貌、塑造優美環境。今日的動土典禮成為秀北區段徵收案重要里程碑，讓這塊土地終於看見美好未來。

汪禮國說明，此區段徵收案困難重重，面對近年氣候變遷，河川安全管制趨嚴，透過加強防洪工程、堅持不懈的協調，促進河川區域安全管制解除進程，同時考量強降雨及地勢低窪特性，於工程規畫審慎評估周邊區域銜接及地區排水，並採低衝擊開發方式設計。另為避免環境衛生髒亂，針對區內已點交土地，除積極稽查違法傾倒廢棄物外，工程單位也設有保全定時巡邏、加裝監視器24小時監控。

該區段土地規畫包括住宅區、寺廟專用區，公共社區則有公園兼兒童遊樂場用地、道路用地、廣場兼停車場用地及消防用地等。

地政局表示，目前即將進行地上物拆除，同時地下工程也進入整備階段，包含於地下6米深埋設汙水管線、共同管線，同時還須兼顧防汛，地政局將全力完成本區開發，預計2024年底完工。