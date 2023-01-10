朱宗慶（中）表示，相信樂團重建之路一定有艱苦之處，但他和團員並不畏懼，一定可以再度突破自己。左為飾演木蘭的演員朱安麗，右為飾演木蘭的演員黃宇琳。（羅永銘攝）

朱宗慶打擊樂團日前位於八里的倉庫遇上大火，存放在倉庫裡的寶貴文史資料皆燒盡，面對重建之路，團員們也帶著越挫越勇的決心，首先挑戰，就是重演樂團的代表作之一、擊樂劇場《木蘭》，以此站穩腳步再出發。（羅永銘攝）

朱宗慶打擊樂團日前位於八里的倉庫遇上大火，存放在倉庫裡的寶貴文史資料皆燒盡，面對重建之路，團員們也帶著越挫越勇的決心，首先挑戰，就是2月9日起將重演樂團的代表作之一、擊樂劇場《木蘭》，以此站穩腳步再出發。

藝術總監朱宗慶表示，10年前打造這部作品，是帶著突破自己的決心，「那時我想追求更新的作品，一開始就下定決心勇往直前，不管是從演出、型態、聲響選擇到跨界演出，過程中的種種成為一項重要的追求和典範，也成為樂團重要的作品。」

朱宗慶表示，《木蘭》將打擊樂和劇場融合，「場上分不出來是樂器還是劇場用的道具；演員也分不出來是京劇演員還是擊樂家，不管是擊樂、肢體、唱腔、身段，都有深度融合。」

導演李小平表示，這部作品是經過每個環節的累積，也說明了做好作品隨時有「打掉重練」的精神，他以這次參與的新生代團員高瀚諺為例，要飾演馬伕，必須放下平常「擊樂王子」的形象，「我問他願不願意挑戰自我？他告訴我願意重新來過，那只是一個微小的調整，但一切打掉重來，卻是大不相同。」

舞台設計王孟超表示，他選擇乾淨的舞台，以竹子為主要素材，「竹子可以是樹林、戰場，或是變成擊樂的一部分，將材料用到淋漓盡致，成為戲裡不可分的一部分，是大家的智慧。」由於有一部分布景道具燒毀，樂團也表示現已開始重製，確保2月可如期演出。

燈光設計車克謙感慨，10年前首演的時候，遇上他母親過世，當時他以為投入工作能忘掉悲傷，而10年後，他仍然藉由這部作品，尋找歸屬感和安慰。

車克謙表示，木蘭的故事，除了代父從軍，還有一個真正的核心，就是在於每個人和家的連結，「劇中的木蘭，心心念念的就是可以返家，可以牽起阿爺和阿娘的手，這也是每個人心中想的事情。」

多媒體設計王奕盛表示，倉庫發生火災時，他太太很擔心地告知他，而他內心浮現的第一個念頭是「還好有木蘭」，王奕盛說，舞台可以重製、樂器可以重買，「所有真功夫都在團員身上，雲端硬碟裡的資料都還在，只要木蘭還可以演，我什麼都不怕。」

朱宗慶表示，相信樂團重建之路一定有艱苦之處，但他和團員並不畏懼，一定可以再度突破自己。