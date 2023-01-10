鎖餐飲集團豆府（2752）受惠各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情解封，帶動豆府餐飲集團各門店營收持續暢旺，2022年12月營收2.51億元、年增21.66%，創下單月歷史新高，累計2022年全年度營收為24.16億元，年增34.49%，同創年營收歷史新高。

展望後市，農曆新年將近，為了迎接春節闔家團圓除夕夜，豆府推出團圓年菜組來搶占市場；另外，為搶攻春節期間年節伴手禮的採購潮，豆府推出韓味雙饗韓式泡菜雞湯結合韓式人參雞湯的「紅白雙雞禮盒」，預計將為業績帶來正面效益。看好國內餐飲需求強勁，豆府餐飲集團2023年將持續積極展店，成長動能無虞。

截至2022年底，豆府餐飲集團總店數達63間，包含涓豆腐22間、北村豆腐家17間、韓姜熙的小廚房11間、飛機河粉2間、銅盤1間、姜滿堂3間、帕泰家4間、釜山宗家1間及新品牌阿達師五星麵舖2間。