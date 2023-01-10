南亞 (1303)受制產品售價調降，去年第四季營收季減8.3％，但營運成本也因而降低，在電路板需求穩定、大陸電子材料訂單回溫、塑膠產品內銷成果良好，本業獲利優於第三季，營業利益55.1億元，季增73.2％；惟認列台塑化等投資損失、股利收入減少、外幣兌損等不利因素，導致每股虧損0.08元。

不過，南亞去年雖面臨通膨、升息、疫情管控、俄烏戰爭、能源昂貴等營運干擾，但在多角化營運，電路板獲利攀高、銅箔基板等電子材料等經營穩定，全年營收3,551.8億元、營業利益323.3億元，皆創下採用IFRSs合併財報以來的歷年次高表現，稅後利益321.1億元，EPS4.05元。

南亞表示，去年第四季除電子材料產品營收增加8.0億元，主要是因電路板需求溫和增加，且銅箔基板等電子材料在下游產業逐漸去化庫存之際，銷售量增加外，其餘產品表現趨緩，導致單季營收季減8.3％；惟化工、塑膠加工及電子材料利差改善提振，營業利益55.1億元，季增73.2％。

不過，轉投資事業則認列權益法投資35.9億元虧損，包括認列台塑化22.8億元虧損、0.29元)，南亞科技3.4億元虧損認列、台朔重工認列2.7億元虧損；另第四季台幣兌美元匯率升值，而第三季貶值，因而產生外幣兌損6.9億元，導致去年第四季營運轉盈為虧損6.6億元。

南亞指出，去年因通膨、烏俄戰爭及疫情管控等因素衝擊，使全球經濟成長大幅減緩，但公司因電路板需求擴張、獲利大增，銅箔基板等電子材料產品在兩岸佈局完整、營運穩定，加上聚酯產品在美國競爭力佳、硬管等塑膠加工產品在台灣銷售成果良好，全年營收、本業獲利仍交出歷年次高紀錄，EPS4.05元，較於2021年史上最高的10.25元，減少60.5％。