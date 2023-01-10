漢來美食(1268)今（10）日公告2022年12月營收，單月營收4.39億元，月增25.21%、年增15.79%，為歷史次高；第4季營收11.43億元，季增9.95％、年增17.02％，為歷史新高。結算全年營收37.57億元，較去年成長28.53％，追平2019年疫情前營收高點37.75億元。

展望後市，由於疫情常態化，民眾生活回歸正軌，外食餐飲業持續復甦，企業復辦尾牙春酒、新人亦開始搶訂婚宴，漢來美食旗下各品牌餐廳展現強勢營運動能推升業績仰攻，年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴也陸續傳出滿單捷報，第一季業績有撐。

提升顧客訂位訂餐的便利性並擴大服務客群，漢來美食規劃2023年將透過來美食APP推出更多品牌餐廳限時優惠、規劃APP會員專屬活動及抽獎，也推出更多元豐富的電商品項，24小時不打烊開放互動，回饋顧客的支持，也讓顧客享用漢來的美食不再受限營業時間或地點，APP集點還能不限金額隨時折抵消費。

面對近期爆發性的餐飲需求，漢來美食持續深耕品牌力。98年即成立的「漢來餐飲大學」在料理研發、內外場服務禮儀、語言酒水技能等培訓上不斷投入經費及資源，以敏捷團隊的概念透過考核、調薪及升遷，讓人才從具備潛能到發揮貢獻，提供持續精進及發展機會，也確保餐食及服務顧客的品質。近年更設置廚藝及研發教室提高公益參與，結合本業規劃外部互動活動，讓員工善用專業技能與創意發展更高的自我價值。

為搶攻復甦商機，漢來美食規劃以既有品牌拓點升級延伸營運廣度，並以研發打造新品牌創造深度。目前旗下品牌包括商務宴客、精緻餐飲、時髦休閒、家庭料理、健康環保等5大類，多元品牌包括18個品牌45處據點已涵蓋商務到家庭、高端到平價。未來更將透過來美食APP的分眾行銷提升顧客的喜愛，深化年輕到熟齡的多元客群的支持度。