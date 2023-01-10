晶華國際酒店集團 (2707) 2022年12月份營收6.47億元、年增18.33%。和疫情前的2019年同期同規模（排除達美樂）相比，也成長了13.26%。2022年1至12月的累積營收56.01億元，較去年同期（排除達美樂）成長約31.96%，惟若與2019年相比（排除達美樂）則衰退約3.19%，主要係2022上半年營運狀況仍深受疫情波動影響。

展望後市，由於國境解封加上今年農曆過年的假期長達十天，各地台商與華僑返台過年的人數預計將創下高峰，消費需求除了反應在年菜外帶以及除夕圍爐大餐上，挹注晶華旗下各酒店的住房率以及房價，第一季營運可望走揚。

台北晶華酒店12月住房率仍維持在8成以上，客房的平均單價已提升至5,000元以上，外國旅客佔比為3成，客房營收恢復為疫情前的8成左右。由於餐飲需求持續暢旺，且受惠於承接尾牙外燴活動，台北晶華酒店12月的餐飲營收比上個月及去年同期分別成長了30.15%及16.13%，也比2019年同期高出19.57%。同時，集團旗下太魯閣晶英酒店12月營收較去年成長2.12%，台南晶英酒店12月營收較去年成長25.21%，兩者皆為集團帶來穩健成長的營收。

台北晶華酒店館內各餐廳的除夕夜圍爐大餐已宣告客滿，常溫年菜外帶的業績也已達到目標近八成。為持續服務消費者、掌握年節餐敘以及送禮的需求，晶華酒店緊急加量推出由宴會廳主廚招牌菜色集合而成的「兔躍新春冷凍年菜組」，年禮的部分則由全新上市的「牛肉壽喜燒烏龍麵」以及肉量加倍的「重磅紅燒牛肉麵王」禮盒應戰，冷凍年菜每組6,680元，再送JIA 品家饗食燉鍋、冷凍麵食禮盒每盒300元起。

而因為疫情延宕兩年的公司尾牙春酒市場已明顯的回溫，2023年甫開春，年後的春酒聚會場地皆已一桌難求。台北晶華酒店亦積極掌握這波商機，提醒企業主掌握下訂時間，並於2月初至4月底精選出30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，每桌10位20,800元起，訂席就送16吋大的重量級美味--龍蝦鮑魚海派米糕，以及紅酒無限暢飲、歡唱三小時KTV設備組、和晶華豪華客房住宿兩晚等開運好禮，鼓勵企業與同仁們在平日輕鬆用餐。總價值超過五萬元的誠意回饋，勢必為新春第一波的春酒市場帶來十足的買氣。

晶華表示，秉持「Our commitment to sustainable hospitality」品牌承諾，晶華國際酒店集團持續為美好生活與人類福祉擘劃未來。經過疫情的洗禮，晶華將危機化為轉機，透過實踐共學、共創、共好與共生的理念，積極強化同仁多面向職能，並整合永續發展的各項新視野，融入服務內容以及日常生活當中。晶華強調，服務的力量可以感動世界，讓人們、社區和環境蓬勃發展的同時，也對下一個世代帶來正面積極的影響，晶華全體同仁們將致力完成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。