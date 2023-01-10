蘋果日報在2022年8月31日資遣全數員工，並由「壹蘋新聞網」接手，未料傳出持續虧損，接手甫4個多月就傳出要求員工離職，勞動部表示，如果資遣員工超過大量解僱勞工保護法所定門檻，則應通報地方政府，否則可處10萬至50萬元罰鍰，且未在10天前做資遣通報則也可依就業服務法處3萬至15萬元罰鍰。

據指出，壹蘋2022年9月正式營運起持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷，為因應市場需求及國際局勢變化，擬裁減部份人員，並指出若不願簽署合意終止契約，也無意申請調職，離職通知將從今日（2023年1月10日）最後一刻生效。

勞動部官員表示，若資遣員工超過大量解僱勞工保護法門檻，則應在60天前通報，若未完成通報則可處10萬元至50萬元罰鍰；勞動力發展署官員說，若雇主未依就業服務法10日通報，可處3萬至15萬元罰鍰。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，目前地方政府尚未收到大量解僱勞工計劃書，也與台北市勞工局保持聯繫，並輔導公司依法辦理。