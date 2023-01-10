花蓮軍人忠靈祠啟用高點可眺望大花蓮市景。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

忠靈祠占地3公頃，周邊設置有勝利女神飛彈、輕型戰車、單管艦炮等退役軍事武器。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮軍人忠靈祠園區啟用至今30多年，縣府向內政部爭取經費進行修繕已完工，體恤家屬每逢佳節倍思親，今年於春節期間自22日（大年初一）起至26日（年初五）每日上午8時至下午4時，開放祭堂與納骨室供遺族弔念緬懷先人。花蓮縣政府歡迎闔家踏青，新年走春還能欣賞落羽松及園藝之美。

軍人忠靈祠位於吉安鄉福興村圓山山丘，面積約3公頃。1989年完工啟用，供奉國軍陣、公亡官兵英靈安息之處。建築外觀採中國傳統式建築，氣勢雄偉宏巍壯觀，園區上層平台視野遼闊，遠眺大花蓮市景。

廣場中央陳列退役陸軍勝利女神飛彈，前坡階梯兩側種植高聳落羽松，時節秋冬，由黃轉紅，風景宜人；附近灌溉用水環繞，呈現歲月靜好氛圍。

縣府說，園區納骨設施有1萬2106個塔位，目前安厝數量1萬386個，原置鐵架安放英靈木櫃，考量花蓮地震頻繁，並讓先烈擁有更加莊嚴的長眠之處，向內政部役政署爭取855萬元、550萬元挹注修繕園區納骨設施，歷時2年完成7670個塔位修繕，門板以象牙白搭配絨沙金色系，美觀典雅。

祭堂兩側設有英靈姓名號碼索引表，提供憑弔遺族親友查詢，也可提前上網至內政部役政署「花蓮縣軍人忠靈祠－安厝查詢（https://www.nca.gov.tw/cemetery/SC0005.aspx ），節省搜尋櫃位時間。

春節連假1月22日開放至1月26日；1月30日起適逢周休或國定假日，如有入塔祭拜需求，採電話預約方式辦理，預約專線03-8526334（張先生或江先生）。因應疫情，採祭堂室外祭拜，入塔弔念者仍請佩帶口罩，並鼓勵民眾以合掌或鞠躬代替焚燒紙錢或炷香。