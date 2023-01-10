立法院10日院會三讀通過「溫室氣體減量及管理法修正草案」，並更名為「氣候變遷因應法」，民眾黨立委陳琬惠（右起）、張其祿、邱臣遠、吳欣盈拿著標語在議場內拍照留念。（姚志平攝）

立法院10日院會三讀通過「溫室氣體減量及管理法修正草案」，並更名為「氣候變遷因應法」，民進黨立委何志偉（右）等人拿著標語在議場內拍照留念。（姚志平攝）

經4次黨團朝野協商後，立法院會今天終於三讀通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，全案正式更名為《氣候變遷因應法》，明定國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體淨零排放，並且展開後續碳費訂定作業，預計2024年針對287家排碳大戶開徵碳費，減碳有成者則可享有優惠費率。

三讀條文也明訂「碳費」機制，預計要向年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e），包含鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、電力業等產業，共287家左右的「排碳大戶」徵收碳費，至於生產電力業直接排放，得檢具文件後排除，業者也可提出自主減碳計畫，向中央申請優惠費率。

三讀條文明定，碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。

國民黨立委林奕華表示，執政黨用表決處理立法院朝野協商不再有溝通功能，只要兩輪沒有共識就是表決，難道氣候變遷不用對條文有更多討論，把政府減碳責任排除在外。

林奕華批評，只對企業開刀，不但無助於減碳，呼籲執政黨正視全球暖化，此次修法加強環境教育，並讓氣候變遷與調適，成為終身教育一環，呼籲環保署，未來的基金應該著重在氣候變遷的推動與普及，而非一未補助企業減碳研發，應該要國人從小培育環境永續的概念，才有可能落實自主減碳。