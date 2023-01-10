當地居民強調，此橋可縮短10多分鐘的通勤時間，安全更有保障。（袁庭堯攝）

當地里民對橋名的意見分歧，遲遲沒有共識，工務局表示會透過民政局，協助讓當地居民選擇。（袁庭堯攝）

該橋跨越鳳山溪，可呼應水環境生態營造成果，強化休閒遊憩功能。（袁庭堯攝）

高雄市鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋樑10日正式通車，當地居民不用再借道高風險的88快速道路，即可跨越鳳山溪，溪濱一街經過埤路至五甲地區車流也能有效紓解。但橋名因地方意見分歧，工務局表示會透過民政局協助，提出幾個橋名讓當地居民選擇。

鳳山區過埤里與南成里屬大林蒲遷村預定地、77期和頂庄市地重劃區，近年人口成長迅速，但因被鳳山溪阻隔，民眾通勤得借道88快速道路下方，常見汽機車與大貨車爭道，險象環生。

工務局新工處斥資1億1367萬元，前年11月動工興建一座全長58.2公尺、寬12公尺鋼構橋樑，橋上除雙向混合車道外，另規劃2公尺寬人行道，配置照明路燈及橋側投射燈景觀工程，以圓拱搭配鋼纜吊索造型，呼應建置完成的鳳山溪水環境生態營造成果，也讓過埤里與南成里連結更緊密。當地居民也給予肯定，強調此橋可縮短10多分鐘的通勤時間，安全更有保障。

不過，該橋樑雖然竣工，但橋名仍難產，原來，是當地里民對橋名的意見分歧，遲遲沒有共識，工務局表示會透過民政局，協助讓當地居民選擇。