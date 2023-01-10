台達電子工業(2308)2022年12月合併營收為344.22億元，月減3.6%，累計2022年第4季合併營收為1056.6億元，季減0.5%，為單季歷史次高，雖然終端雜音不少，台達電今年第1季可望維持年增趨勢。

由於進入傳統淡季，台達電2022年12月合併營收為344.22億元，月減3.6%，年增14.5%，累計2022年第4季合併營收為1056.6億元，季減0.5%，為單季歷史次高，累計2022年合併營收為3844.43億元，年成長22%，創下歷年新高。

第1季因是淡季且逢農曆年，台達電預估，第1季營收及毛利率會較去年第4季下來一點，但可望維持年增趨勢。

全球通膨升息持續衝擊電子產業，各大科技廠展望趨於保守並縮減資本支出，不過台達電看好電動車及雲端伺服器兩大產業成長趨勢不會改變。

為因應全球製造分散趨勢，台達電除原有生產製造基地，亦在歐洲成立新的研發中心，美國底特律也會有大型辦公室就近服務車廠，泰國近期亦購置新的土地，去年台達電資本支出約160億元，今年因為還有幾個廠要蓋，不會比去年少。