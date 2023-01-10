經濟數據雖不佳，在權值股領軍之下，韓股10日震盪走高，但隨後獲利了結賣壓出籠，大盤收在2,351.31點，小漲1.12點或0.05%，連5日走高。同時，韓元小升，外資攜手散戶共賣超3000億韓元。

韓國央行最新報告指出，憂心全球經濟恐怕進入衰退階段，在出口大幅減少下，當地2022年11月竟出現3個月以來首次經常帳赤字，金額達6.2億美元。至於10月，則還有8.8億美元順差。若與2021年11月曾產生68.2億美元盈餘相比，兩者簡直不可同日而語。

韓國最大電池業者LGES（LG Energy Solution）於10日宣布，正與美國福特汽車商議是否要在土耳其興建電池工廠。另方面，韓國同業SK On卻表示，正考慮是否要撤回先前與福特，還有土耳其老字號大財團Koc Holding所簽訂的蓋廠備忘錄。

SK集團股價下跌2.62%，但LGES卻漲2.05%，同屬LG集團的化學大廠LG Chem也漲0.8%。同時，三星電子跌0.5%，SK海力士漲0.6%，現代汽車也跌0.6%。

韓元兌一美元在1244.7價位，韓元升1.2元。