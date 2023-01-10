張斯翔不以此獎自滿，會將所學分享出去，跟金門的其他小農一起成長。（圖／金門縣政府提供）

「全國十大神農及模範農民獎」9日舉行頒獎典禮，去（2022)年剛成為金門第1位百大青農的張斯翔，此次又獲得農委會專家學者的肯定，成為了第33屆的十大神農。不過張斯翔並不以此自滿，未來也會將本身所學分享出去，並希望能跟金門的其他小農一起成長，讓金門農業可以達到自給自足的目標。

由農委會主辦的「全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲都親臨會場，頒發牌匾給各得獎人，致贈獎勵金15萬元，並嘉勉十大神農及模範農民獲獎人。

有農委會奧斯卡獎之稱的神農獎，是專屬農民朋友的最高榮譽獎項，神農獎得主是農產、漁產、畜牧業等各產業的翹楚。農委會表示，神農獎選拔是由鄉鎮市區或農會推薦報名，完成資格審查、評選，推薦至直轄市、縣市政府，經過地方政府評選後再推薦至農委會各區農業改良場，各區農業改良場評選再推薦20位候選人到農委會，由農委會完成全國評選作業。

農委會主委陳吉仲表示，神農獎及模範農民是帶動農業發展的核心，得獎者象徵著農業的創新與表率，如智慧農業科技、永續經營、農產品安全認證等，具有傳承、創新、新農業的意義，能夠得獎確實相當不容易。

行政院長蘇貞昌則說，台灣以農立國，政府是農民最堅强後盾，用各種政策方式提供相關資源協助，讓民眾從農不孤單，一起共創農業佳績！

張斯翔指出，由於金門先天環境不利作物生長，新鮮蔬果多數由臺灣本島運輸，但只要氣候炎熱或是遇到颱風、豪雨，葉菜經過2天的運輸期，送達金門往往品項已極差，更不用說農藥超標的問題。為此，張斯翔打造生產到銷售一條龍服務，並到農委會各改良場及試驗單位，學習最新的農業栽培技術，才能提供消費者便宜、新鮮、安全的蔬果。