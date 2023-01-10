匯鑽科（8431）今日公告12月份合併營收為新台幣6,342萬元，累計2022年合併營收為新台幣11.3億元，較2021年減少16.65％，主要受到大陸部分地區的防疫措施，影響美系客戶智慧型手機供應鏈，以及下游硬碟客戶進行庫存調整，遞延部分產品出貨進度。以目前客戶調整後訂單來看，預估整體出貨量可望於今年上半年開始逐步回溫。

匯鑽科表示，大陸疫情反覆，各地區防控措施及缺工狀況，持續影響美系客戶智慧型手機與筆電相關零組件的供應鏈順暢，造成公司部分產品的表面處理訂單及出貨遞延，以目前客戶訂單及生產排程來看，預估今年第二季開始陸續恢復正常，加上美系客戶今年下半年將推出Type C專用的新款智慧型手機、筆電與平板等，公司身為美系大客戶第一大Type C專用的珍珠鎳表面處理服務商，將受惠新傳輸規格帶動的換機需求，第三季高階珍珠鎳表面處理業務可望明顯增加。

在硬碟表面處理業務方面，下游客戶的庫存調整可望在第一季進入尾聲，由於目前硬碟客戶的庫存水位明顯偏低，加上商用硬碟已成為雲端運算與遠端經濟中，企業不可或缺的儲存工具之一，預估上半年待整體電子產業供需調整完畢後，商用硬碟表面處理量將可望重回成長軌道。

匯鑽科進一步表示，以目前客戶訂單及生產狀況來看，今年智慧型手機與3C電源供應器相關的Type C產品表面處理量可望逐季提升，利基型通訊用連接器的表面處理業務持續成長，商用硬碟業務亦可望逐步回溫；此外，公司並與下游客戶合作開發各項新產品業務，如：物聯網散熱模組、智慧家庭模組、5G航太傳輸與環保免洗鋁杯等利基型產品表面處理服務；因應新產品訂單成長，公司已於去年第四季完成擴產計畫，預估今年總產能可望提升，挹注整體營收獲利貢獻。