繼華山旗艦店與The Coffee One之後, 興波咖啡全新旗艦店「天空興波」於1月進駐台北101大樓88樓，「天空興波」不僅標榜將重新定義咖啡的極致五感體驗，也以成為「讓世界看見台灣咖啡」實力的代表自許。

由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的Simple Kaffa興波咖啡，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。「天空興波」進駐的88樓，是台北101大樓重新打造的嶄新空間，台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，除了最高，台北101希望帶給大家的是最極致的高空體驗，因此101將88樓的空間重新改裝，以大片的落地窗景加上融合藝術品的現代空間設計，重塑88樓的面貌。

台北101的88樓除了天空興波外，未來還會有台北101可對外租借的場地空間 SPACE 88，預計在2023年4月正式對外發表。

從森林、山徑到雲間的「Simple Kaffa Sola」興波咖啡除了華山旗艦店，在2022年開設了兩家全新店鋪，分別為以競標咖啡豆為主的「Simple Kaffa The Coffee One」及充滿創意與熱情的外帶店「興波咖啡超級棧」，在大膽拓展興波咖啡新面貌的同時，更是希望能提供咖啡愛好者更多元的體驗。

台北101的「天空興波」是興波咖啡的第二家旗艦店，有著自己的名字「Sola」，是日文的「天空」，也是義大利文的「唯一、單獨」的意思。「天空興波 Simple Kaffa Sola」 的店內空間再次委由擅長將迷人詩意融入空間細節的「硬是設計」操刀，創辦人吳透以「天空之城」為主題打造彷如一幅畫作般的環狀吧檯，如山城基座的底部以綠色的台灣蛇紋石拼砌而成，高山苔綠被山形玻璃象徵的凜冰封存在吧檯後方。而吧檯內天花板宛如漂浮雲朵般的群山，是新銳藝術家康力升的作品「浮島」，搭配職人精萃的絕佳咖啡風味，飄在其中猶如萬壑爭流，蔓延天際。

「天空興波」座位區背牆上長達11米的大型藝術裝置，則是硬是設計與「煙花蕨醒 Hanabi Plant」所共同創作，以經過處理的栓皮櫟樹皮，迤邐拾綴永生苔綠，模擬距今5000年前，古台北大澤漸漸乾涸，蜿蜒的淡水河階浮出地面，兩岸森林幽靄蓊鬱的地貌，比對現今在台北101窗前俯瞰的淡水河岸，台北5000年前的起點與窗前的文明盛世，穿越時空相映成趣。有別於奧匈帝國知名作家卡夫卡名作「城堡」中，主角K無盡的追尋，天空興波不只是對於一杯好咖啡的極致追求，也是另一個新的起點。

有別於其他店鋪營業到傍晚，「天空興波」將從白天營業至晚間，讓咖啡愛好者可以體驗日間雲朵環繞與夜間宛如山中營火截然不同的氛圍。在興波咖啡的天空城堡中除了有豐富又專業的咖啡飲品選擇，還有天空興波獨家的「天空綜合」中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗，帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性，啜飲一口，讓人想像置身於天空之城中，雲霧繚繞的感覺。

咖啡調酒也是此次「天空興波」開幕推出的全新系列，包含了2016年吳則霖代表台灣參加世界咖啡調酒大賽，獲得台灣咖啡界史上最佳成績的三款作品 ， 以威士忌為基底的「愛爾蘭咖啡」、融合威士忌、琴酒與橙香干邑的「晨霧」，以及蘭姆酒與橙香干邑的「斜陽」。其中「斜陽」是以淺焙衣索比亞水洗豆萃取出帶有柑橘、花香調的濃縮咖啡，調和了蘭姆酒與橙香干邑甜蜜風味後，再結合台灣輕焙烏龍茶不知春的奶香尾韻，帶來豐富多層次的饗宴。「天空興波」強調，新店不是一家提供好咖啡的咖啡館，更提供品飲者更全面的咖啡體驗，隨著窗外晝夜交替、四季更迭的高空景色，無時無刻都有最適合當時心境的選擇。

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