農曆春節連假長達十天，不少民眾即將返鄉及出遊，大年初一白天各大廟宇參拜人潮眾多，景福宮位於中山路與中正路口，為了避開相關壅塞路段，桃園市桃園警分局提供相關替代道路資訊，建議民眾可以改走三民路一段、二段及民族路或民生路，慈護宮位於三民路三段與復興路口，建議改走春日路及民族路，避開相關車潮。

農曆春節連假長達十天，不少民眾即將返鄉及出遊，大年初一白天各大廟宇參拜人潮眾多，警方提醒避開車潮。（警方提供）

而國道二號南桃園交流道替代道路資訊如下：

一、南下替代道路：

(一) 桃園區大興西路三段(往桃園區)→右轉國際路→右轉中山路（台1線）南下。

(二)桃園區大興西路三段(往中壢區)→接龍安街→右轉中山路（台1線）南下。

二、北上替代道路：

(一)蘆竹區新南路→右轉桃園市經國路→春日路（台4線）→左轉三民路（台1線）北上。

(二)桃園區春日路→左轉經國路→左轉大興西路(南平路或莊敬路一段)→右轉中正路→中正北路匝道北上。

另外，桃園捷運綠線G06站體工程位於桃園市桃園區介壽路與三民路口至介新街口，自2020年11月16日至2026年8月施工，施工期間因架設圍籬，將大幅縮減道路範圍，此外桃園捷運綠線G10至G12站體工程於「桃園區中正路段（慈文路至中正北路間）」進行為確保施工安全，架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，仍可維持南北雙向各兩個車道通行，為了避免因施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路或者大興西路的駕駛朋友，提前改道慈文路、南平路、莊敬路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路；請民眾駕車及客運業者行經此路段時，減速慢行小心駕駛，以維護交通安全。

桃園警察分局長黃富村提醒，春節期間為避免交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具前往各景點，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。