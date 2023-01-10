中國大陸駐韓大使館今天反制韓國對陸客的防疫限制措施，即日起暫停簽發韓國公民赴陸簽證。韓國政府對此回應稱，韓方防疫措施有其科學、客觀的依據，將繼續展開緊密溝通。韓國也宣布，今日起港澳入韓航班一律降落於仁川機場，外界解讀是對中國反制措施的報復。

韓聯社報導，韓國政府10日就中國大陸停辦韓國公民赴陸短期簽證一事表示，韓方加強自華入境防疫的措施有其科學、客觀的依據，韓方一直與國際社會公開透明地分享疫情資訊，也一直通過外交管道向中方傳達這一立場。

韓國外交部發言人任洙奭在例行記者會上作出上述表述。他說，韓方今後將再次向中方傳達韓國政府的上述立場，繼續展開緊密溝通。韓國外交部另一官員當天表示，韓方對中方的措施感到遺憾，已經通過外交管道向中方傳達韓方立場。

此外，韓國政府即日起要求所有來自香港和澳門的航班統一降落在仁川國際機場。

據韓國駐香港領事館10日消息，韓國政府當天起至下月底，要求自港澳航班一律降落在仁川國際機場。因此，原計劃在春節連休期間執飛香港至釜山、香港至濟州直航航線的香港快運航空公司等航司難免遭受重創。原本利用大韓航空、韓亞航空班機飛抵仁川國際機場後轉機赴釜山或濟州的旅客也須改變行程，在仁川機場入境後另謀其他交通方式。