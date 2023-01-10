連續2年因疫情喊卡的台南市新化年貨大街，將於周五重新登場。（洪榮志攝）

連續2年因疫情喊卡的台南市新化年貨大街，將於周五重新登場。（洪榮志攝）

連續2年因疫情喊卡的台南市新化年貨大街，即將於周五重新熱鬧登場，吸引165攤知名店家共襄盛舉。由於疫情趨緩，現場也將「鬆口」開放試吃，方便業者行銷。新化區公所除推出滿額抽好禮活動，也有兌換購物券優惠回饋，希望能夠衝高買氣。

應邀代言的市長黃偉哲指出，新化年貨大街是台南重要市集之一，在全台頗負盛名，誠摯歡迎全台民眾前來採辦年貨、逛老街，再到「全台最美」的新化果菜市場參觀，並順遊虎頭埤、左鎮化石園區、山上水道博物館等，串連成觀光之旅。尤其，今年年貨大街從1月13日至19日為期1周，還可參與抽獎，絕對能讓民眾逛好逛滿，心滿意足過好年。

新化區長吳金喜也說，今年的活動為期7天，場域規畫一樣從中山路到和平街，並延伸至武德殿、日式宿舍群等；舞台節目的安排，也將邀請知名藝人演出，炒熱氣氛。至於深獲青少年朋友好評的街舞競技活動，將於15日再度舉辦；親子們喜愛的武德殿下雪體驗，今年也將繼續，於活動期間每晚6點起舉行。

與往年不同的是，此次新化年貨大街的消費滿額好康禮優惠更多，只要消費滿百即可獲得兌換券，1張兌換券可換取手作彩繪燈籠組；2張兌換券可換取摸彩券，有電動機車、iphone手機、ipad、55吋電視等大獎，總價值超過50萬元；至於湊滿30張兌換券，即可兌換200元消費券，每日限量推出，預計兌換3500張消費券，讓民眾買越多、換越多，藉此帶動更大的商機。

據了解，新化年貨大街從2012年開辦至今，前2年受疫情影響暫停。今年年貨大街的主題為「新化開、錢兔來」，趣味諧音「心花開、前途來」的寓意，今天的宣傳活動由扶桑花舞團開場，並發揮巧思將新化五寶融入餐飲設計進行商品走秀。經發局長林榮川籲請與會民眾，除了現場試吃外，全程仍應戴口罩，降低感染風險。