新北市公共自行車系統進駐大學校園，新北市YouBike2.0今進駐台北大學校園，成為首座校園站點，北大學生餐廳、宿舍及教學大樓等師生活動熱區增設13站，學生上課、在校園內活動更便捷，周邊北大社區民眾通勤、運動、休閒也更方便。

北大表示，校園外圍人行道已經有設置多處公共自行車，校園內的資訊中心站、綜合體育館站也設置2處YouBike1.0租借站，不過師生往返教學大樓或運動休憩場所仍不方便，因此向交通局申請YouBike2.0進入校園，希望在教學區、景觀區及運動區等設置站點，也讓社區民眾共享資源。

交通局綜合規畫科科長吳政諺表示，北大是開放校園，校園周邊有多個大型社區，校園早已成為居民運動、休閒的最佳去處，北大社區唯一郵局就在校園內，因此先前就設置YouBike1.0站，北大現在也是轄內第一所廣設YouBike2.0站的大學，方便師生往返學校各教學大樓，民眾在校園租借YouBike2.0騎10分鐘還可抵達三峽老街、鶯歌老街等景點。

交通局說，YouBike2.0引進校園後，擴大服務範圍，鼓勵民眾使用綠色運具，設站地點若具備聯外進出通道、全日開放公眾租借公共自行車使用、空間達長10公尺＊寬3.5公尺等條件，歡迎學校向市府申請會勘設站，推動低碳、健康生活。

另外，尚未投保的民眾可於場站自動服務機，登錄投保傷害險外，可至YouBike官網（https：／／ntpc.youbike.com.tw）登錄個人資料完成投保程序，保費由市府支應，免費享有保障。