群聯(8299)2022年全年營收達602.56億元，創下歷史次高，執行長潘健成表示，群聯在去年充滿挑戰得一年，持續維持穩定，顯示出轉型有成，展望2023年，群聯將持續與全球客戶緊密合作，主動積極刺激儲存市場的需求，掌握商機。

群聯2022年12月合併營收為40.02億元，月衰退1.9%、年衰退19.8%；2022全年營收達602.56億元，年衰退3%，創下歷史次高。與2021年同期比較，去年12月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過60%，工規控制晶片總出貨量也成長達11%。此外，2022全年度的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率超過14%，工規控制晶片總出貨量年成長近33%，雙雙均刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，2022年是充滿挑戰的一年，從疫情、通膨、戰爭、油價、能源等等，均不等幅度的影響了儲存應用需求市場。群聯能維持相對穩定的全年度營收，代表著群聯過去的轉型與技術研發成果持續展現效益。

潘健成接著強調，近年國際局勢詭譎多變，是大家所不能掌控的。然而，對群聯而言，卻是大展技術肌肉的好時機，透過剛舉辦的美國2023 CES電子展，群聯大秀PCIe 5.0高速傳輸與儲存方案，包括最新旗艦PCIe 5.0 SSD控制晶片PS5026-E26儲存方案也成功助力品牌客戶獲美國知名測評網站Tom’s Hardware頒發CES最佳產品，預計這些成功案例都將正面挹注群聯未來成長。展望2023，群聯將持續與全球客戶緊密合作，共同打造新世代的儲存產品，主動積極刺激儲存市場的需求，掌握商機。