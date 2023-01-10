集雅社(2937)2022年12月營收4.2億元，年減1.62%，集雅社近期推出多項家電促銷活動，希望能衝高農曆年檔期銷售，挹注1月營收。

經濟部統計，2022年11月國內百貨公司營業額新台幣422億元，比同年10月減少10.2%，顯見百貨周年慶檔期消費力道不如預期，集雅社亦受百貨周年慶檔期影響，所幸公司銷售策略得宜，2022年12月營收為4.2億元，僅年減1.62%，累計2022年營收38.04億元，年增19.19%。

農曆新年即將來臨，且政府推出節能家電汰舊補助及貨物稅減免措施，集雅社推出「除舊佈新抽金幣」活動，消費者只要綁定集雅社官方LINE帳號，消費不限金額就可參加抽獎活動，加入會員還可獲得100點集利金，再享消費累計集利金5倍送，優惠疊加，希望能刺激去年百貨周年慶檔期態度觀望的消費者的購買意願，衝高農曆年檔期銷售。