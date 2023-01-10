台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)周二公告自結去年12月合併營收21.47億元，月增3.47%、年增23.01%，連續3個月站穩20億大關，去年第4季合併營收62.26億元，季增5.27%、年增22.27%，去年全年合併營收227.87億元，年增26.89%，單月、單季、全年營收皆創歷史新高紀錄。以地區別來看，台灣營收成長30.5%，大陸營收成長10.86%。和潤事業朝多角化發展，今年擴大招募200名以上人才職缺，徵才職缺較以往多一倍，續拚業績成長。

去年營運成績亮眼，除受惠於數位轉型提升營運效率外，各產品別保有客戶持續增加，進而帶動利息收入增加。其中高毛利中古車分期業務占比已來到40%以上，其他非汽車領域分期業務占比也較前年提升，例如機車、設備業務等。

在子公司部分，專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業成立滿一周年，分期金額衝破百億大關；大陸地區的和運國際營收年成長逾10%，也帶來一定營收助長。

此外，和潤企業近兩年事業朝多角化發展，為加速拓展新業務與新市場，和潤企業於本月啟動「共創未來」徵才專案，擴大招募200名以上職缺，徵才職缺較以往多一倍，包括業務菁英、財務金融、營運企畫、數位金融、綠能開發等專業人員。為積極網羅優秀人才加入，預計投入3年3億元預算，培育產業人才，打造幸福友善職場，例如提供具競爭力的年薪(2021年永續報告書揭露的非主管全時員工薪資平均逾110萬元)，以及三節生日禮金、旅遊津貼、年度調薪等，讓同仁安心無虞地任職；在職涯發展上，提供職務輪調與人才訓練發展培育計畫，協助員工職涯發展與成就自我。

和潤企業今年實體校園徵才活動將於3月起跑，場次包含台北大學、中興大學等，誠摯邀請各地方好手加入。