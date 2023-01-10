可成（2474）公布2022年十二月集團合併營收為新台幣16.24億元，月減27.8%、年減38.3%。第四季累計合併營收為新台幣66.46億元，季減23.4%、年減18.9%。2022全年營收為新台幣278.21億元，年減32.3%。

可成表示，2022年十二月營收較十一月減少，主因市場終端需求持續疲軟、大陸新冠疫情嚴峻、組裝廠年終盤點嚴控庫存，以至於影響拉料進度。高通膨、貨幣緊縮以及全球景氣惡化，則導致單月、第四季及全年營收年同比下滑。

可成指出，面臨市場充斥各種不確定性，各產業展望益趨保守，可成將持續提升中高階產品佔比，同時秉持一貫嚴謹態度管控成本，以穩定獲利為現階段目標。公司密切關注整體大環境變化，審慎管理並動態調整庫存水位，持續研發新產品與先進技術，進行多角化布局。追求內部成長的同時，亦運用集團累積多年的龐大資源，加速各新領域的多元發展。