台鐵基隆站已被列為歷史建築的南號誌樓10日上午發生火災，雖撲救及時，但部分木構件已遭燒毀。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

台鐵基隆站已被列為歷史建築的南號誌樓10日上午發生火災，雖撲救及時，但部分木構件已遭燒毀。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

台鐵基隆站南號誌樓內部有轉轍器，曾在2013年遭蘇力颱風破壞，後來才蓋起鐵皮屋加以保護。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

台鐵基隆站南號誌樓內部有轉轍器，曾在2013年遭蘇力颱風破壞，後來才蓋起鐵皮屋加以保護。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

全國只剩基隆仍保持南北兩側的鐵路號誌樓轉轍站，但10日上午10時許，基隆火車站的南號誌樓卻驚傳火警，雖然因為通報及時，火勢迅速為消防單位撲滅，但部分南號誌樓的木構件卻已經遭燒毁。

基隆市新建里里長高瑞堂說，上午10時許，聽到南號誌樓方向有疑似爆炸聲，就出門查看，發現為鐵皮屋覆蓋的台鐵南號誌樓冒出陣陣黑煙，隨即撥打119通報消防單位，並通知台鐵局。

現場火勢在消防局控制下順利撲滅，接著由消防局火災鑑識小組進入火場察看，台鐵局、文化局及小分區等人員接續進入火場查看。初步判斷號誌樓內的轉轍器沒有影響，但部分木構件卻遭到燒毀。

據了解，台鐵基隆站原先有五座號誌樓，號誌樓內包括有括臂木式號誌機、機械聯動裝置、地面及強力式彈簧轉轍器。現在僅存的南北號誌樓為最先落成的兩棟，一樓皆為鋼筋混凝土RC造承重牆結構，二樓則以檜木為主要材料。

10日上午發生火災的是南號誌樓，這座建築在2013年就因為蘇力颱風受損，原本台鐵局有意拆除，但遭基隆市文化局拒絕，台鐵便在南號誌樓外搭建鐵皮屋，暫時加強保存。

基隆市文化局表示，「基隆站南北號誌樓轉轍站」於2004年10月12日公告為歷史建築。興建於日治時期，是目前全台灣唯一南北兩端皆保留的號誌樓轉轍站。建物、土地所有權均為交通部臺灣鐵路管理局所管轄。

另外，「歷史建築基隆站南號誌樓轉轍站修復及再利用計畫」已於2022年12月2日備查在案。刻正由台鐵局續辦修復再利用工程採購發包作業。

文化局指出，經火災鑑識小組初步研判，這場火災應由線香引起。文化局將回報文化部文化資產局，責請台鐵局做災損前後清點及比對，並儘速啟動修復再利用工程。