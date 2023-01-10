日媒報導，中國已暫停向日本赴華旅客發出新簽證，日本數間旅行社已接獲消息。大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會時表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。

澎湃新聞報導，汪文斌表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎。但也有少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施，對此中方以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和中國當前的國內疫情形勢。

汪文斌指出，但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。