永豐銀行致力打造綠色永續生態圈，三大面向併進寫下亮眼成績。永豐銀行總經理莊銘福10日表示，永豐致力推動綠色金融服務，截至2022年底，旗下太陽光電廠融資餘額逾800億元，合作電廠逾7,100座、累計裝置容量逾2.8百萬瓩（GW）約當1.5座核能發電廠，也跨足地熱發電、儲能裝置等融資，另外，導入信託管理機制輔助民間綠電交易，發展創新業務；同時，自主採購綠電及分行導入掌靜脈等科技應用，實踐綠色營運，全方位協助台灣能源轉型、建構美好生活。

永豐銀行表示，去年統籌台灣東部首宗綠能及全台最大規模「漁電共生」聯貸案，也跨足儲能裝置及地熱發電融資，以豐富的經驗協助打造多元化電力供應樣態；亦首度舉辦「綠色行動力」論壇，建構可分享綠電市場自由化及企業淨零轉型趨勢等資訊的溝通平台，持續扮演產業領航的關鍵角色。

同時，永豐銀行指出，去年攜手再生能源售電業者導入信託管理機制，以提升中、小型業者購、售綠電的交易安全性；此外，與旗下企業客戶及第三方機構合作，協助檢視其上游供應鏈業者的辦公室、廠房及倉庫等，瞭解溫室氣體排放狀況及設備優化等需求；加上推出企業綠色定期存款方案等，持續以創新思維推動業務發展。

秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景，永豐銀行積極實踐綠色營運；永豐銀行表示，去年首度採購並導入綠電，約達全行用電量10％；分行逐步推展「無紙化綠色金融櫃台」，導入電子節能看板、e-Note（電子表單）及掌靜脈等科技應用，提升營運效率更加節能環保。

永豐銀行積極推動綠色金融獲得高度肯定；永豐銀行表示，去年獲金融監督管理委員會連續3年頒發「辦理新創重點產業放款績優銀行－再生能源放款特別獎」，經濟部能源則連續7年頒發「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」殊榮。