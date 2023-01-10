鑽戒象徵無堅不摧的愛情，一名大陸安徽女子在婚前買了2只鑽戒，花費約台幣8.1萬元，多年後變胖戴不下決定賣掉，到銀樓估價老闆竟然只開台幣800元收購，傻眼至極，後悔當初不該買鑽戒。

綜合陸媒報導，這名女子聲稱，16年前買一只鑽戒，花掉人民幣4000元，約台幣1萬8010元，10年前準備結婚時又買了一只更貴的鑽戒，人民幣1萬4000元，折合台幣6萬3034元。

不過結婚多年過去，體型也走樣，女子表示，鑽戒因戴不上去決定賣掉，沒想到9日到銀樓估價，差點被氣死，因為銀樓老闆告知，16年前買的第一只鑽戒不值錢，開100元收購，約台幣450元，而10年前買的鑽戒更不值錢，收購價100元不到，最後兩只鑽戒估價180元，約新台幣810元。

銀樓老闆解釋，女子的兩只鑽戒雖然都是知名珠寶品牌，但品質不好，鑽石的純度、光澤差，不值錢。女子聽完氣得直接跑回家，認為老闆太汙辱人，寧願把戒指丟掉或送人。也感嘆悔不當初，早知結婚時別買鑽戒，尤其是碎鑽，買金戒指還比較保值。