生肖虎2022年受到本命年影響，運勢跌到谷底，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，隨著上月冬至「交年運」過後，終於得以鹹魚翻身，尤其在2023一開年就有好運上門，不僅桃花旺到爆，事業及財運也大好。除此之外，今年生肖屬豬、蛇、猴者，同樣吉星高照，身旁總有貴人相助。

事實上，冬至作為年末的大節氣，因為鄰近新年，常常被視為「年運交接的重要節氣」之一，艾菲爾老師也特別點名4生肖在新的一年可望迎來好運到：

▍第4名、生肖豬

屬相豬在2022年與虎本命年「相破」，你的生活、工作事業、感情遭受到不小的破壞，甚至是為家人花費不少錢，各方面的影響讓你欲振乏力。幸好從2022年12月21日的冬至交年運後，你的運勢由黑翻紅，2023一開年將是你大展長才之年。

2023年亥豬卯兔為三合，人緣不錯，各方面若想要更好，只要藉助本身的力量，就能幫自己翻身；好在你平常人緣也還不錯，所以請求別人協助的時候，親友們都會毫不保留的助你一臂之力。工作方面，只要你肯做、肯努力，一分耕耘就能獲得一分收穫，不要急著想一步登天，今年適合穩紮穩打，先求順利再求完美，好好把握這波好運，堅持下去就能成功。

2023年特別是農曆1月、2月、3月、5月、6月、7月、11月運勢最旺，多加把握住機遇，會是人生的轉折點。

▍第3名、生肖蛇

2022年屬相蛇與虎本命年「相刑」，這一年十分容易因為跟別人的一點口角是非，在失去理智的情況下引來合約訴訟、官非問題等狀況，整年焦躁煩悶，好在從冬至交年運後，你終於能夠甩開焦躁不安的衰運。

進入2023年，對於辛苦了一整年的生肖蛇來說，終於能逃開是非紛爭，心情感受上將是相對平靜的一年，這有益於事業的全力衝刺；加上今年正好是生肖蛇的驛馬年，由於事業的緣故，常有機會出差、到處走動，甚至是搬遷到異地久居一段時間，整體名聲有望提升，並且帶來錢財。因此今年若有外派機會，千萬要把握住，別因為外派地點太遠或是其他緣故而失去良機，今年的運勢以「宜流動、不固守」為佳，是你大放異彩的時刻。

2023年特別是農曆3月、5月、7月、8月、9月、11月運勢最旺，諸事順暢，可過著順遂富足的享受生活。

▍第2名、生肖猴

屬相猴在2022年受到與虎本命年「正沖」的影響，是走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受到打壓、有志難伸，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及生活裡其他方面的狀況。幸好從冬至交年運後，你加速擺脫流年相沖的陰霾，迎來2023的新氣象，還有眾多吉星為你加持，運勢想不好都難。

2023年申猴與卯兔暗合太歲，加上有地解星相助，讓你人緣極佳、貴人多多，每每遇到困難的時候，都會有貴人協助化解，尤其是在事業及感情上。2023年想自行創業，打造自己的品牌是非常適合的，你能在貴人的幫助下少走一點歪路，也能省下不必要的開支，走前人走過的路能讓你事半功倍，切記成功後也不要忘了多提攜後輩。建議今年多做善事、多說好話來耕織福田，幫助需要幫助的人，會使好運能量更加放大。

2023年特別是農曆2月、3月、4月、6月、8月、11月、12月運勢最旺，凡事都有貴人幫忙，得到雙倍的回報。

▍第1名、生肖虎

身為2022虎年太歲之首，屬相虎從年初就一直不順，整體運勢受到凶星的壓迫，在事業、財運及健康方面有大幅影響，處在諸事不順的情況之下，一肚子怨氣無處發洩。好在運勢終於從冬至交年運後，由黑翻紅了，霉運早在冬至過後就逐漸遠離，各種好的機會降臨。

2023年有「咸池桃花」照拂，人緣桃花大好，有助於事業及財運的發展，加上吉星「陌越」也來相助，今年只要好好把握人際關係，多出入可以結識人脈的場合聚會，有助於你的事業發展。對於單身虎，這一年也特別適合發展新的戀情，是個能享受愛情甜蜜的一年。

2023年特別是農曆2月、3月、5月、6月、8月、10月運勢最旺，喜鵲臨門，貴人幫襯，人財兩得。