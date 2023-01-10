女棒國手陳禹璇參加「揮棒數據做公益」活動，示範揮棒動作。

陳禹璇指導參加活動學員揮棒動作。

數據分析師為參加活動民眾講解相關數據的意義。

教練指導參加活動學員揮棒技巧。

參加活動學員戴著感應式裝置揮棒。

民眾開心地在螢幕前與自己的揮棒數據合影。

甜美的女棒國手姐妹花陳禹璇、陳郁霈球場表現受矚目，球場外也引領潮流，參與運動科技做公益活動，協助推廣「數據公益」與「運動平權」兩種新觀念的倡議。

在數位發展部數位產業署支持下，資策會數位轉型研究院透過技術轉移，與民間貝思沛拉(Basepara)棒球學校、台灣女子棒球運動推廣協會合作，舉辦「揮棒數據做公益」活動，規劃「打擊科技檢測站」、「VR棒球體感科技站」與「肌力與速度訓練站」體驗，邀請女棒國手姐妹花陳禹璇、陳郁霈現身示範，現場吸引不少女性民眾參加，參與者在揮棒過程，戴上各式感應式穿戴裝置，打者的打擊初速、仰角及飛行距離等相關數據就會顯示在螢幕上，許多人對於自己的運動數據都感到非常好奇和興奮。

國內近來興起民間棒球學校，整合棒球專業與運動科技，幫助選手或有興趣的民眾提升運動實力，目前許多年輕運動員都藉助這些新系統進行訓練練，讓許多女性棒、壘球選手可以有效縮短與男性選手技術差距，吸引更多女性投入這項長期被男性壟斷的運動項目，對推國內動運動平權有極大意義。

這些數據經隱私增強處理，數據分析師根據上述打擊數據，就能適時提供運動員建議，使訓練過程更有效率；活動利用公益數據結合棒球運科訓練方法論，讓女生健康打球外，另一方面也鼓勵參與活動的選手們捐贈出打擊數據，在揮棒中落實健身、科技與公益三合一效益；貝思沛拉棒球學校執行長謝秉恆表示，期許該校成為台灣棒球運動領域結合公益數據應用之先驅。

國內尚未建立完整的運動數位資料庫，這些不涉隱私、無關個資的數據進行資料合規驗證，捐贈的數據得以進行更多利它應用，建構起屬於台灣女子棒球的數據資料庫，透過這些資訊，可歸納統合出不同層級的運動表現數據，對將來體育發展與創造良性的運動環境，將有很大助益。