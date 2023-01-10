1月14日是醫檢節，臺大雲林分院10日發起捐血活動，活動前院方未醫檢師們準備神祕禮物，是一個有針筒造型裝飾的蛋糕。（周麗蘭攝）

受到疫情衝擊，加上幾波寒流來襲，各地血庫庫存量告急，臺大醫院雲林分院慶祝即將到來的醫檢節，響應台中捐血中心發起春節前捐血活動，10日在醫院門口舉辦「捐血一袋，醫起傳愛」活動，號召醫護、民眾挽袖捐血。

院長馬惠明院長表示，血庫庫存量能與急重症救治量能息息相關，該院去年串聯台中捐血中心資源，建立「網絡血庫調度中心」，提供合作醫療院所緊急供血服務，縮短供血時效，確保血液品質。

臺大雲林分院執行衛生福利部「周產期照護計畫」也與血庫存量有極大相關，該院為縣內合作的婦產科診所建置客製化血庫調度流程，把握黃金救援時間，提升母嬰存活率。

1月14日是醫檢節，臺大雲林分院10日發起捐血活動，喚起醫護同仁、民眾共襄盛舉，幾位院內主管率先捲袖捐血，一位醫師表示他曾捐過17次血，疫情發生後才暫停未捐。

檢驗醫學部主任謝月貞表示，身為醫事檢驗師，深深體會醫院血液庫存的迫切性，希望更多鄉親、青年加入捐血活動。

台中捐血中心表示，目前血液庫存量為O型4.3天、5.8天，A型7.1天、B型6.4天、AB型9.2天。

主任林冠州表示，每年春節前1個月都會發起捐血活動，該中心最希望的是春節期間能夠充足的供應醫院血液用量，讓病友回家過年吃團圓飯，今年主題是「捐血有愛，因為你在」，捐血者撐起醫療院所的救人量能，可謂活菩薩。