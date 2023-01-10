草蜢今特地準備禮物送給許久不見的主持人黃子佼（左）。（陳俊吉攝）

香港唱跳組合「草蜢」，暌違13年將於3月18日再度攻蛋，舉辦「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，他們今（10日）特地來台出席演唱會記者會，以一貫的華麗服裝現身，3人表示多年沒來台灣真的非常想念一切，巡演第一站特地選在台北，除了傾盡全力送上精彩演出，還特地將經典曲〈寶貝對不起〉加入此次攻蛋曲目，蔡一傑幽默笑說希望可以藉由這首歌，勾起歌迷朋友們「幼稚園的回憶」。

記者會後受訪，聊起相隔多年再度站上小巨蛋開唱，草蜢直言「等了很久了很期待」，透露早在去年香港開唱前就有來台舉辦演唱會的計劃，「因為疫情停了3年沒有在舞台表演，去年（疫情）轉好馬上規劃世界巡迴，也決定從台灣起跑」；草蜢3人都已年過半百，臉上卻看不出歲月痕跡，全靠大量健身運動維持！蔡一智分享3人平均每天運動超過5小時，蔡一傑也大方透露他們每2星期會去一趟美容院做臉，「主要是針對『提升』，也有做增生膠原蛋白。」前幾年疫情，他們大部份時間都待在家裡瘋狂運動，因此練出精壯腹肌，有信心演唱會當天在台上秀身材，與萬人分享3人身上的「18塊肌」。

草蜢出道38年不散，他們坦言其實偶爾還是會吵架，蔡一智說：「我們都是很簡單的人，各自負責自己的東西，自重自愛。遇到問題都對事不對人，我們是家庭組合，不對罵、對就讚，不必客氣的。」至於罵過對方最狠的話？蔡一智笑曝曾罵過其他2人：「去死吧你」。

草蜢今來台出席演唱會記者會。（陳俊吉攝）

此次難得來台見到許多老朋友，草蜢透露之後也會規劃做國語歌，希望邀熊仔、J.Sheon等新生代歌手合作，蔡一傑說：「因為我不會饒舌，但我又很喜歡聽自己做不到的。」不過他們目前首要任務是完成3月攻蛋，打算邀請胡瓜、張小燕、陶晶瑩、瘐澄慶等前輩，以及之前曾合作的周杰倫、A-Lin及Jolin等人欣賞演出。草蜢的「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」購票洽KKTIX售票網或全台全家便利商店。