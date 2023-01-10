桃園大停水引發民怨，綠營民代和前朝官員接力批桃園市長張善政只會震怒、中央不能永遠當保姆，張善政10日反批綠營側翼還在選舉的氛圍，自己非常不樂見藍綠對立，強調2天來已2度到淨水廠了解，關心程度無庸置疑，呼籲放下選舉對立氛圍，一起讓桃園變得更好。

張善政說，自來水公司是屬於中央經濟部、不是地方，桃園民眾停水確實辛苦，市府一路都在協調台水盡快修復破管、恢復供水，並要把正確資訊傳達給市民。

面對平鎮區議員黃敬平直指龍潭加壓站的工程才是桃園大停水危機，張善政說，龍潭淨水站已經有30年以上的歷史，管線非常老舊，禁不起切換導致老舊水管爆管，且水廠設施的設計也較舊，因此台水已在水廠附近購地，希望興建新的水廠，水公司也在鄭文燦任內，把興建水廠的公文送到經發局，希望市政府能認定水廠是重大工程設施，以利取得優先施工許可。

張善政不諱言當地居民意見分歧，還沒有達成共識，所以到鄭文燦卸任為止，經發局都一直沒有批核重大工程的認定，導致水廠興建卡關，市府接下來會繼續趕快跟當地民眾溝通，尤其這次事件，大家體認到水廠的重要性，希望當地的議員和民眾也能體諒，同時更希望自來水公司可以改善當地居民的顧慮，如噪音、水廠外觀設計等，期許自來水公司能好好回答當地民眾的顧慮，助案子盡快往下走。

有里長質疑桃園350口抗旱水井未啟用應急，張善政不諱言，自來水公司原說只需要一天，當時覺得應該很快就能滿足桃園市民的用水需求，所以並沒有啟動水井。未來會納入將來作業的SOP，萬一碰到突發性停水時，會有系統的啟動水井資源。