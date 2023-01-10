受制石化需求低迷，油價又出現大幅急跌，台塑化（6505）去（2022）年第四季營收1,941億4,632萬元，季減15.2％，單季虧損包袱擴大、破百億元，自結稅前虧損124億410萬元，稅後虧損98億8,561萬元，每股稅後虧損1.04元；全年營收8,480億4,815萬元，年增36.8％，自結稅前利益169億9,846萬元，稅後利益144億2,036萬元，EPS1.51元。

台塑化表示，去年第四季原油平均煉製量387.8千桶/日，產品平均售價100.1美元/桶，比上季減少11.9美元/桶，導致煉油事業營收季減22.3％；烯烴事業平均產能利用率60.9％比上季增加4.1％，產品平均售價829美元/噸，季減少78美元/噸，第四季營收季減0.5％。

影響所及，台塑化去年第四季自結稅前虧損124億410萬元，比2022年第3季稅前虧損87億3,287萬元，虧損增加36億7,123萬元，稅後虧損98億8,561萬元，每股稅後虧損1.04元。