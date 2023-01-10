今嘉義縣長翁章梁更親上第一線，率聯合稽查小組到水上公有市場舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動及宣導，鼓勵鄉親建立食安採購觀念。（呂妍庭攝）

今嘉義縣長翁章梁更親上第一線，率聯合稽查小組到水上公有市場舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動及宣導，鼓勵鄉親建立食安採購觀念。（呂妍庭攝）

農曆春節將至，嘉義縣衛生局近日已到各超市、傳統市場檢驗蔬果、肉品、魚、南北乾貨等相關年貨食品，共抽118件產品，僅1件蔬菜產品經檢驗農藥殘留超標，今嘉義縣長翁章梁更親上第一線，率聯合稽查小組到水上公有市場舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動及宣導，鼓勵鄉親建立食安採購觀念，讓全家吃的開心又健康。

衛生局近日至嘉縣各超市、傳統市場檢驗相關年貨食品，進行「農藥殘留」、「乙型受體素類多重殘留」、「防腐劑」、「甜味劑」等項目檢驗，118件產品僅1件蔬菜產品經檢驗農藥殘留超標，整體抽查合格率達99.2％，至於抽驗不符規定的「油菜」，有3項指標不符合「農藥殘留容許量標準」規定，已要求業者立刻下架，另該產品來源屬外縣市，已移請轄區衛生局處置。

今翁章梁率縣府消保官、政風、檢驗與稽查人員組成聯合稽查小組到水上公有市場，為防止不肖業者在食品內非法添加化學物質，衛生局鎖定生鮮豬肉及牛肉、豆類食品、濕麵、麵腸、丸類食品、筍乾及金針等年節食品進行抽驗，並將檢驗器材搬到市場，並由翁章梁親自示範，讓現場鄉親了解何謂食品添加物，日後選購食材將可避免買到有疑慮的產品。

翁章梁說，除年節期間加強稽查，衛生局平時就會固定進行食品抽查，一年四季都在為民眾健康把關，除了衛生單位守護食安，鄉親在買菜時也要多注意產品標示、注意有效期限、冷凍冷藏食品妥善放置，養成檢查食品外觀的習慣，買菜的觀念建立起來，全家就可以吃得安心健康。

衛生局長趙紋華說，市面抽驗產品是終端管理，平日農民應落實田間用藥管理，源頭上市前也要進行監測，才能減少市售蔬果農藥殘留問題。業者販售蔬果前應要求賣方提供完整產品交易憑證，將產品外箱來源資訊，如廠商名稱、供應代號等拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

今包括水上鄉長林緗亭、嘉義縣議員黃惠汝、江佩曄也出席活動，呼籲鄉親挑選年貨前須仔細檢查。